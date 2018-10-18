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Net ulusararası yatırım pozisyon açığı Ağustos’ta 324.2 milyar dolara geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2017 yıl sonundaki 461.7 milyar dolardan,  Ağustos sonunda 324.2 milyar dolara geriledi.

İstanbul, 18 Ekim (DHA) - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2017 yıl sonundaki 461.7 milyar dolardan, Ağustos sonunda 324.2 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Ağustos sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.5 azalışla 226.9 mnilyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 20.6 düşüşle 551.1 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre:
“Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 17.5 azalışla 88.9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 13 artışla 86.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27.6 artışla 44.6 milyar dolar olmuştur.
“Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 49.3 azalışla 99.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
“Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 24.2 azalarak 131.4 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 53.1 azalışla 24.4 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 58.7 azalışla 12.8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8.1 artışla 47.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
“Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.5 azalarak 320.6 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.3 artışla 37 milyar dolar olurken, lira mevduatı yüzde 21.9 azalarak 10.3 milyar dolar oldu.
“Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4.7 azalışla 90.4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.3 artışla 109.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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