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Net ulusararası yatırım pozisyon açığı Ekim’de 335.1 milyar dolara geriledi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2017 yılı sonundaki 461.9 milyar dolardan, Ekim sonunda 335.1 milyar dolara geriledi.

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2017 yılı sonundaki 461.9 milyar dolardan, Ekim sonunda 335.1 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Ekim sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde yüzde 1.1 azalışla 230.3 dolara, yükümlülükleri de yüzde 18.6 düşüşle 565.4 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre:
“Rezerv varlıklar 2017 yıl sonuna göre yüzde 20 azalışla 86.2 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar yüzde 20.9 artışla 92.4 milyar dolara yükseldi. Bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 40.6 artışla 49.2 milyar dolara çıktı.
“Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 42.5 azalışla 112.6 milyar dolara geriledi.
“Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 21.6 azalarak 136 milyar dolara düştü. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 46.8 azalışla 27.6 milyar dolara, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 47.5 azalışla 16.2 milyar dolara gerilerken, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7.5 artışla 47.6 milyar dolara yükseldi.
“Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.6 azalarak 316.8 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 7.9 azalarak 33.7 milyar dolara, lira mevduatı yüzde 1.9 azalarak 12.9 milyar dolara indi.
“Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11.7 azalışla 83.8 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.0 artışla 109.3 milyar dolara çıktı.“

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