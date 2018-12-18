Net ulusararası yatırım pozisyon açığı Ekim’de 335.1 milyar dolara geriledi

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2017 yılı sonundaki 461.9 milyar dolardan, Ekim sonunda 335.1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Ekim sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde yüzde 1.1 azalışla 230.3 dolara, yükümlülükleri de yüzde 18.6 düşüşle 565.4 milyar dolara geriledi.

