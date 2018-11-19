FİNANS

Net ulusararası yatırım pozisyon açığı Eylül’de 338.9 milyar dolara geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2017 yıl sonundaki 461.7 milyar dolardan,  Eylül sonunda 338.9 milyar dolara geriledi.

İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2017 yıl sonundaki 461.7 milyar dolardan, Eylül sonunda 338.9 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Eylül sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.8 azalışla 226.3 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 18.6 düşüşle 565.2 milyar dolara geriledi.

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