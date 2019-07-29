Netaş’tan yapay zekada Nvidia ile iş birliği

İstanbul, 29 Temmuz (DHA) - Bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Netaş, yeni nesil ekonomiyi ve akıllı üretimi şekillendiren yapay zeka teknolojileri konusunda iş birliğine imza atarak, yapay zeka teknolojileri üreticisi Nvidia’nın çözüm ortağı oldu.

*İşbirliği sayesinde Netaş, GPU mimarisiyle çalışan Nvidia’nın yapay zeka ve analitik taleplerini karşılamak için geliştirdiği DGX, yüksek performanslı hesaplama çözümü Tesla’nın yanı sıra masa üstü sanallaştırma çözümleri Grid Virtual PC ve Virtual Apps çözümlerini Türkiye’de sunacak.

Netaş Kurumsal Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın, Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağının öngörüldüğünü belirterek, “Netaş olarak bu işbirliği ile Ndivia’nın yapay zekadaki gücünü ekonomimizin dijital dönüşümü için kullandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Netaş Kurumsal Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın, şirketlerin global pazarda rekabet edebilmek için yeni nesil teknolojilere olan yatırımlarını her yıl daha da artırdığını belirtti ve “Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor. Yapay zeka teknolojileri konusunda dünyada lider şirketlerden Ndivia ile işbirliği yaparak firmanın yapay zekadaki gücünü ekonomimizin dijital dönüşümü için kullandırmayı hedefliyoruz. Hedeflediğimiz sektörlerin başında; finans, telekomünikasyon, üretim, enerji, ulaşım ve perakende geliyor. Kurum ve kuruluşlar için sağladığımız altyapı, çözüm ve danışmanlık hizmetini Nvidia’nın yapay zeka teknolojileri ile farklı bir boyuta taşıyacağız” dedi. (Fotoğraflı)

