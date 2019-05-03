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Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Netlog, eğitim alanında Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek için ilk olarak Adana, Gaziantep, Ankara ve Samsun bölgelerinde görev yapacak 10’a yakın aracının arka kısımlarını Darüşşafaka Cemiyeti’nin sınav duyurularını taşıyan afişlerle kapladı.

Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Netlog, eğitim alanında Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek için ilk olarak Adana, Gaziantep, Ankara ve Samsun bölgelerinde görev yapacak 10’a yakın aracının arka kısımlarını Darüşşafaka Cemiyeti’nin sınav duyurularını taşıyan afişlerle kapladı.
Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Netlog, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 26 Mayıs’taki sınav duyurusunu araçlarına taşıyarak küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz yetenekli öğrencilerin sekiz yıl boyunca ücretsiz olarak eşitlikçi ve akılcı bir eğitim almasına katkıda bulunuyor.
Söz konusu Netlog araçlarının görev yaptıkları bölgelerde, anne ya da babasını kaybetmiş dördüncü sınıf öğrencilerinin 26 Mayıs’ta düzenlenecek Darüşşafaka Sınavı’na katılması konusunda farkındalık oluşturuluyor.

“Hedefimiz mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşmak”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, her yıl düzenlenen Darüşşafaka giriş sınavına Türkiye’nin dört bir yanından binlerce dördüncü sınıf öğrencisinin katıldığını belirtirken, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Hedefimiz mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşarak, ihtiyaç sahibi tüm çocuklarımıza akılcı, eşitlikçi, çağdaş bir eğitim olanağı sunabilmek. Çıktığımız bu yolda, en büyük gücümüzü de bağışçılarımızdan, destekçilerimizden alıyoruz. Netlog gibi eğitimin toplumsal kalkınmadaki rolüne inanan şirketlerin Darüşşafaka Cemiyeti’ne dolayısıyla ‘eğitimde fırsat eşitliği’ne yaptıkları katkılar sadece kurumumuzun değil aynı zamanda geleceğimizin gerçek sahipleri olan çocuklarımızın da yolunu aydınlatıyor. Tüm Netlog ailesine, verdikleri bu anlamlı destek ve yarattıkları bu farkındalık için teşekkürlerimi sunuyorum.”

“En küçük işler bile hayatları değiştirebiliyor”

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak da eğitim alanında Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi:
“Eğitimin bir ülkenin toplumsal kalkınmasının en büyük unsuru olduğuna inanan bir şirket olarak, Darüşşafaka Cemiyeti ile aynı vizyonu paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bazen hayatta yaptığımız en küçük işler bile hayatları değiştirebiliyor. Bugün Netlog aracılığıyla bir öğrencimizin bile bu sınavdan haberi olması, bir öğrencimizin bile hayatının değişmesi bizler için en büyük mutluluk olacak. Umuyoruz ki tüm bu çalışmalar, bu sınavın çok daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacak.”

Darüşşafaka Sınavı 26 Mayıs’ta

Darüşşafaka’ya öğrenci kabulü her yıl Darüşşafaka Giriş Sınavı üzerinden yapılıyor. Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs Pazar günü saat 10:00’da Türkiye’nin 24 kentinde yapılacak.
Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde düzenlenecek.
Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek ve söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafını da Darüşşafaka karşılayacak.
Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu'na 20 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. (Fotoğraflı)

Netlog araçları Darüşşafaka için yollardaNetlog araçları Darüşşafaka için yollarda

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