Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Netlog, eğitim alanında Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek için ilk olarak Adana, Gaziantep, Ankara ve Samsun bölgelerinde görev yapacak 10’a yakın aracının arka kısımlarını Darüşşafaka Cemiyeti’nin sınav duyurularını taşıyan afişlerle kapladı.

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Netlog, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 26 Mayıs’taki sınav duyurusunu araçlarına taşıyarak küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz yetenekli öğrencilerin sekiz yıl boyunca ücretsiz olarak eşitlikçi ve akılcı bir eğitim almasına katkıda bulunuyor.

Söz konusu Netlog araçlarının görev yaptıkları bölgelerde, anne ya da babasını kaybetmiş dördüncü sınıf öğrencilerinin 26 Mayıs’ta düzenlenecek Darüşşafaka Sınavı’na katılması konusunda farkındalık oluşturuluyor.

“Hedefimiz mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşmak”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, her yıl düzenlenen Darüşşafaka giriş sınavına Türkiye’nin dört bir yanından binlerce dördüncü sınıf öğrencisinin katıldığını belirtirken, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hedefimiz mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşarak, ihtiyaç sahibi tüm çocuklarımıza akılcı, eşitlikçi, çağdaş bir eğitim olanağı sunabilmek. Çıktığımız bu yolda, en büyük gücümüzü de bağışçılarımızdan, destekçilerimizden alıyoruz. Netlog gibi eğitimin toplumsal kalkınmadaki rolüne inanan şirketlerin Darüşşafaka Cemiyeti’ne dolayısıyla ‘eğitimde fırsat eşitliği’ne yaptıkları katkılar sadece kurumumuzun değil aynı zamanda geleceğimizin gerçek sahipleri olan çocuklarımızın da yolunu aydınlatıyor. Tüm Netlog ailesine, verdikleri bu anlamlı destek ve yarattıkları bu farkındalık için teşekkürlerimi sunuyorum.”