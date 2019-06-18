FİNANS

Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde girişimci Murat Avcı (38), 50 bin metrekarelik alanda yılda yetiştirdiği 100 tona yakın çileğin büyük bölümünü Arap ülkelerine ihraç ediyor.

Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde girişimci Murat Avcı (38), 50 bin metrekarelik alanda yılda yetiştirdiği 100 tona yakın çileğin büyük bölümünü Arap ülkelerine ihraç ediyor.
İlçede yaşayan evli ve 1 çocuk babası Murat Avcı, 3 yıl önce kendi firmasını kurarak 50 bin metrekarelik alanda çilek üretimine başladı. Yılda yaklaşık 100 tona yakın çilek üreten Avcı, iç piyasanın yanında Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere de ürün göndermeye başladı. Yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlayan Avcı, gelen talepleri karşılamakta zorlanınca 100 bin metrekarelik bir alanı daha almak için çalışma başlattı.
'YILLIK 300 TONA YÜKSELTMEYİ PLANLIYORUM'
Avcı, 3 yıl önce kendi firmasını kurarak çilek üretimine başladığını söyledi. Önce Türkiye'nin farklı noktalarına, daha sonra ise Arap ülkelerine çilek ihracı yaptığını söyleyen Avcı, "Yılda 100 tona yakın çilek üretimimiz var. Ancak gelen talepleri karşılamakta oldukça zorlanıyorum. Çilek üretim tarlasında 30 kişi gündelikçi işçi olarak çalıyor. Bu yıl sonuna kadar 100 bin metrekarelik bir alanı daha çilek üretimine açarak üretimimizi yıllık 300 ton civarına yükseltmeyi planlıyorum. Elbette yeni oluşturulacak çilek üretim alanımızla birlikte çalışan eleman sayısını da artıracağız" dedi.
'İLÇEMİZDE ÇİLEK ÜRETİMİ HİSSEDİLİR ORANDA ARTTI'
Avcı, çilek üretiminde zor dönemler geçirdiğini ancak yaptığı işe inandığını belirtti. Çilek üretiminin oldukça zor olduğunu kaydeden Avcı, "Tarım ürünlerimizin geliştirilmesi yönünde Derinkuyu ilçemizin de bu alanda bir model ilçe olacağına yürekten inanıyorum. Geçmişte Türkiye'nin patates ambarı olarak da bilenen ilçemizde artık yeşil fasulye de oldukça yoğun bir şekilde üretiliyor. Bizim ortaya koyduğumuz bu çalışma ile ilçemizde çilek üretimi hissedilir oranda arttı. İmkânlar ölçüsünde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi yönünde bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracıNevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracıNevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracıNevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandıTürkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı
Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Türkiye'nin en en büyük projesi! Kurban bayramı öncesi açılacak

Türkiye'nin en en büyük projesi! Kurban bayramı öncesi açılacak

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destek

Bursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destek

Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı

Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı

Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’

Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’

Opel kalacak, Volkswagen'e Torbalı'da yeni yer önerisi

Opel kalacak, Volkswagen'e Torbalı'da yeni yer önerisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.