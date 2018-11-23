FİNANS

New Holland çiftçilerle bir araya geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

New Holland farklı bölgelerdeki çiftçilerinin ihtiyaçlarını A'dan Z'ye karşılamak için geliştirdiği traktör ve tarımsal ekipmanların tanıtımını yapmak ve cazip kampanya koşullarını yerinde anlatmak üzere çiftçilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör'ün markası New Holland farklı bölgelerdeki çiftçilerinin ihtiyaçlarını A'dan Z'ye karşılamak için geliştirdiği traktör ve tarımsal ekipmanların tanıtımını yapmak ve cazip kampanya koşullarını yerinde anlatmak üzere çiftçilerle bir araya geliyor.

Türk Traktör'den yapılan açıklamaya göre, Afyon'dan başlayarak İzmir Menemen, Manisa Salihli, Konya ve Burdur'da gerçekleştirilen toplantılar Bartın buluşması ile devam edecek.

New Holland, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayilerinin ev sahipliğinde düzenlenen New Holland Müşteri Buluşmaları'nda çiftçilerin beklentilerini daha yakından dinliyor, New Holland ürünlerinin daha pratik ve verimli kullanımı konusunda püf noktalarını anlatıyor.

Buluşma gününe özel satış kampanyaları ile de renkli pazarlık görüntülerine sahne olan New Holland Müşteri Buluşmaları, 2018 yılı sonuna kadar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam edecek.

Buluşmalar sırasında konuklara New Holland tarafından pazara sunulan ekonomik ve üstün özellikli traktörlerin farklı seri ve modelleri tanıtılıyor, saha çalışmalarında verimlilik artışı sağlayan tarımsal ekipmanlar konusunda da ayrıntılı bilgilendirmeler yapılıyor.Ziyaretler sırasında sergilenen traktör ve ekipmanlar gidilen bölgedeki, toprak yapısı ve mahsule göre belirlenirken; aynı zamanda çiftçilerin makinelerin performansları hakkında detaylı bilgiler alması sağlanıyor.

İşletme maliyetlerini asgari düzeyde tutacak püf noktalarının minimum yakıtla maksimum verim hedefi ile aktarıldığı New Holland Müşteri Buluşmalarında çiftçiler, TürkTraktör'ün uzman ekiplerinden verimli tarım hakkında kendilerine yardımcı olacak her türlü bilgiye ulaşabiliyorlar.

New Holland Müşteri Buluşmaları'nda aynı zamanda TürkTraktör'ün çiftçilerin ürünlere erişimini kolaylaştırmak üzere tasarladığı farklı güncel kampanyalar, ikinci el ürün satışı gibi alternatif çözümleriyle birlikte satış sonrası sunulan teknik servis hizmetlerine ilişkin bilgiler de veriliyor.

New Holland Müşteri Buluşmaları kapsamında bugüne kadar 6 noktada bin 200'den fazla çiftçi ile bir araya gelen TürkTraktör uzman ekipleri, Bartın'da düzenlecek etkinlikle birlikte 4.000 km’ye yakın yol yapmış olacak.

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