New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin yatırımcıların endişesini arttırmasıyla güne satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 129,04 puan (yüzde 0,52) düşüşle 24.705,37 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,74 puan (yüzde 0,43) azalışla 2.712,70 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 38,03 puan (yüzde 0,52) değer kaybıyla 7.340,43 puana düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı basın toplantısında, ülkesi ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin gidişatıyla ilgili bir soruya, "Hayır, memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz, daha gidecek çok yolumuz var." ifadesini kullanmıştı.

