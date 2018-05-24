FİNANS

New York borsası düşüşle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 62,54 puan (yüzde 0,25) düşüşle 24.824,27 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,98 puan (yüzde 0,15) azalışla 2.729,31 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 0,37 puan değer kaybıyla 7.425,59 puanla yatay seviyeden açıldı.

Açılışta, ABD'li bankalardan Citigroup ve Bank of America'nın hisseleri sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 1,2 değer kaybetti.

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New York Borsası

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