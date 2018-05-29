New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.
Dow Jones Sanayi endeksi yüzde 0,82 azalışla 24.550,90 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 düşüşle 2.703,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kayıpla 7.400,78 puana geriledi.
Analistler, İtalya'daki siyasi krizin küresel piyasalara negatif etkilemesiyle New York borsasının da güne satış ağırlıklı başladığını belirtti.
ABD'de bugün ayrıca tüketici güveni verisi takip edilecek.
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