New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 32,28 puan (yüzde 0,13) düşüşle 25.209,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,31 puan (yüzde 0,16) azalışla 2.766,06 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 24,56 puan (yüzde 0,32) değer kaybıyla 7.610,51 puanla düştü.
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