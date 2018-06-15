New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'nin Çin'e yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başlayacağını açıklamasıyla haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 138,37 puan (yüzde 0,55) düşüşle 25.036,94 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,78 puan (yüzde 0,35) azalışla 2.772,71 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 37,67 puan (yüzde 0,49) değer kaybıyla 7.723,37 puanla düştü.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 50 milyar dolar değerindeki endüstri açısından önem taşıyan teknoloji ürünlerine yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağı bildirildi.

