New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 6,31 puan (yüzde 0,03) düşüşle 25.058,05 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,73 puan (yüzde 0,2) azalışla 2.792,70 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 46,78 puan (yüzde 0,6) değer kaybıyla 7.758,94 puana düştü.
Dün ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan Netflix'in toplam abone sayısının beklenen hedefin altında kalmasının ardından, şirketin hisseleri bugünkü açılışta yüzde 11,8 düşüş gösterdi.
Apple hisseleri yüzde 0,7, Amazon hisseleri de yüzde 0,9 kayıpla güne başladı.
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