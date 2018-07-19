New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 60,38 puan (yüzde 0,24) düşüşle 25.138,91 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,13 puan (yüzde 0,15) azalışla 2.811,49 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 8,06 puan (yüzde 0,1) değer kaybıyla 7.846,38 puana düştü.
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