FİNANS

New York borsası düşüşle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 60,38 puan (yüzde 0,24) düşüşle 25.138,91 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,13 puan (yüzde 0,15) azalışla 2.811,49 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 8,06 puan (yüzde 0,1) değer kaybıyla 7.846,38 puana düştü.

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