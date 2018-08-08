New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliklerin yeniden artmasıyla güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 10,72 puan (yüzde 0,04) düşüşle 25.618,19 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,40 puan (yüzde 0,12) azalışla 2.855,02 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,57 puan (yüzde 0,21) değer kaybıyla 7.867,09 puana düştü.
ABD yönetimi, dün yaptığı açıklamada, 50 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne yönelik gümrük vergisi uygulamasının 16 milyar dolarlık ikinci bölümünün 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Bu arada, dün borsadan çekilme olasılığının değerlendirildiğini bildiren ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri bugünkü açılışta yüzde 1,2 düşüş gösterdi.
AVM'lerden 'dolar' mesajı
Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi
Goldman Sachs'dan Türk bankalarına kur uyarısı
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum