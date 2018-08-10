FİNANS

New York borsası düşüşle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 134,80 puan (yüzde 0,53) düşüşle 25.374,43 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,12 puan (yüzde 0,14) azalışla 2.853,58 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 55,76 puan (yüzde 0,71) değer kaybıyla 7.836,02 puana düştü.

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