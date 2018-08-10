New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 134,80 puan (yüzde 0,53) düşüşle 25.374,43 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,12 puan (yüzde 0,14) azalışla 2.853,58 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 55,76 puan (yüzde 0,71) değer kaybıyla 7.836,02 puana düştü.
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