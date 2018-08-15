New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 139,89 puan (yüzde 0,55) düşüşle 25.160,03 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,30 puan (yüzde 0,57) azalışla 2.823,66 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 57,99 puan (yüzde 0,74) değer kaybıyla 7.812,90 puana düştü.
Açılışta, Apple hisseleri yüzde 0,2, Facebook hisseleri yüzde 0,5 ve Twitter hisseleri yüzde 0,8 düşüş gösterdi.
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