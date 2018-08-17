New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 20,18 puan (yüzde 0,08) düşüşle 25.538,55 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,89 puan (yüzde 0,14) azalışla 2.836,66 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,40 puan (yüzde 0,38) değer kaybıyla 7.777,13 puana düştü.
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