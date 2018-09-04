New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, bu haftanın ve eylül ayının ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 81,74 puan (yüzde 0,31) düşüşle 25.883,08 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,49 puan (yüzde 0,15) azalışla 2.897,03 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,39 puan (yüzde 0,19) değer kaybıyla 8.094,15 puana düştü.
New York borsası, dün ABD'de "Labor Day" (İşçi Günü) olması nedeniyle kapalıydı.
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