New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 45,49 puan (yüzde 0,18) düşüşle 25.906,99 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,95 puan (yüzde 0,24) azalışla 2.889,77 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23,86 puan (yüzde 0,29) değer kaybıyla 8.067,38 puana düştü.
ABD ile Kanada arasında geçen hafta sonuçlanamayan ticaret müzakerelerinin bugün devam etmesi bekleniyor.
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