New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 94,53 puan (yüzde 0,36) düşüşle 25.901,34 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,66 puan (yüzde 0,37) azalışla 2.867,39 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 32,11 puan (yüzde 0,41) değer kaybıyla 7.890,61 puana düştü.

Açılışta, e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 0,6, Microsoft hisseleri de yüzde 0,8 düştü.

Facebook ve Twitter hisseleri ise sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 1,7 değer kaybetti.

