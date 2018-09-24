New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin artmasının yatırımcılarda endişe yaratmasıyla haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 92,58 puan (yüzde 0,35) düşüşle 26.650,92 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,80 puan (yüzde 0,37) azalışla 2.918,87 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 64,33 puan (yüzde 0,81) değer kaybıyla 7.922,62 puana düştü.
ABD'nin Çin'e yönelik 200 milyar dolar değerindeki ek gümrük vergisi uygulaması gece yarısı yürürlüğe girerken, Pekin yönetimi ABD'yi "ticaret zorbalığıyla" nitelendirdi ve misilleme olarak 60 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya başladığını duyurdu.
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