FİNANS

New York borsası düşüşle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 17:05 | Son Güncelleme

Endekslerin güne satış ağırlıklı başlamasında, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İtalyan politikacılar arasındaki söz düellosu etkili oldu

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, İtalya’ya yönelik endişelerin artması nedeniyle güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 9,19 puan (yüzde 0,03) azalışla 26.642,02 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,61 puan kayıpla 2.923,18 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 13,61 puan (yüzde 0,17) düşüşle 8.023,70 puana geriledi.

Endekslerin güne satış ağırlıklı başlamasında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İtalyan politikacılar arasındaki söz düellosu etkili oldu.

Juncker, dün Almanya’da yaptığı açıklamada, İtalya’nın gelecek yıl için belirlediği GSYH'ye oranla yüzde 2,4 açık veren bütçesine değinerek, Yunanistan benzeri bir kriz istemediğini kaydetmişti.

Juncker, "İtalya, özel ve fazladan bir muamele istiyorsa, bu avronun sonu anlamına gelebilir, çok sert olmalıyız. İtalya, Avrupa düzeyinde birlikte onayladığımız bütçe hedeflerinden uzaklaşıyor." diye konuşmuştu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Juncker'in bütçeyle ilgili eleştirilerine karşılık olarak, "İtalya’da kimse ülkemizi Yunanistan’la bağdaştıran Juncker’in tehditlerini yemiyor. Vatandaşlarımızın çalışma, güvenlik ve sağlık konularındaki hakları hükümetin önceliğidir ve bu hususta sonuna kadar gideceğiz. Bizi durduramayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'da Parlamento Alt Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanı Claudio Borghi de İtalya'nın sorunlarını kendi para birimi ile çözebileceğine inandığını söyledi.

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İtalya New York Borsası

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