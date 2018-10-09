New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler güne düşüşle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 44,71 puan (yüzde 0,17) düşüşle 26.442,07 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,58 puan (yüzde 0,19) azalışla 2.878,85 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,04 puan (yüzde 0,13) değer kaybıyla 7.725,91 puandan açıldı.
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