New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, güne düşüşle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 70,65 puan (yüzde 0,27) düşüşle 26.359,92 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,94 puan (yüzde 0,45) azalışla 2.867,40 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 55,50 puan (yüzde 0,72) değer kaybıyla 7.682,51 puandan açıldı.
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