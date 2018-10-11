New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, güne düşüşle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 79,19 puan (yüzde 0,31) düşüşle 25.519,55 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,97 puan (yüzde 0,25) azalışla 2.778,71 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,53 puan (yüzde 0,14) değer kaybıyla 7.411,52 puandan açıldı.
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