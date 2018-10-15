New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 33,58 puan (yüzde 0,13) düşüşle 25.306,41 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,61 puan (yüzde 0,13) azalışla 2.763,52 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,24 puan (yüzde 0,27) değer kaybıyla 7.476,65 puandan açıldı.
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