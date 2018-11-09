New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalışla 26.119,52 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 kayıpla 2.791,54 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kaybıyla 7.469,48 puanda seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,6 artarak son 6 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.
Analistler, politika faizini değiştirmeyen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonra faizlerde kademeli artışa gideceğine yönelik beklentilerin yükselmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.
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