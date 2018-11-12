New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.
Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalışla 25.960,30 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 2.774,20 puanda, Nasdaq endeksi de yüzde 0,52 değer kaybıyla 7.368,13 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün ABD'de veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti.
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