FİNANS

New York borsası düşüşle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,18 düşüşle 26.381,73 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 2.920,60 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 8.044,30 puan seviyelerinde seyrediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesi piyasaların negatif bir seyir izlemesine neden oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell gerçekleştirdiği basın toplantısında, enflasyonun ısrarcı şekilde düşük kaldığı görülürse komitenin para politikasını belirlerken bunu hesaba katacağını belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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New York Borsası piyasalar

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