New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 25.951,61 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 kayıpla 2.879,72 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 7.946,24 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakereleri yavaşlattığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının cuma günü yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamasının ardından pay piyasalarında etkili olan negatif seyir devam ediyor.
Çin Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yarın ABD'ye giderek müzakerelere katılması bekleniyor.
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