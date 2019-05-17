FİNANS

New York borsası, düşüşle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

New York borsası, düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,73 azalışla 25.672,96 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 kayıpla 2.854,88 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 7.828,71 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin piyasaların üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini belirterek, ABD'den gelen haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade etti.

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New York Borsası piyasalar

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