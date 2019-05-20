New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,53 azalışla 25.627,54 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 kayıpla 2.840,48 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 7.716,16 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD ve Çin tarafından atılan adımlar sonrası ticaret savaşı endişeleri artarken, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmesi ve taraflardan gelen açıklamalar da küresel piyasalarda tansiyonu yükseltti.

Analistler, Çin'li Huawei şirketinden gelen yansımaların New York borsasında teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

