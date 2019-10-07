New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 26.477,08 puan, S&P endeksi yüzde 0,42 azalışla 2.939,64 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 düşüşle 7.959,457 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkan Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesi ile 10 Ekim Perşembe günü başlaması beklenen ticaret müzakereleri ve açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Geçen hafta ABD'de açıklanan, özellikle imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin resesyon endişelerini artırdığını anımsatan analistler, ABD Merkez Bankasının 30 Ekim'de 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağı beklentilerinin yüzde 80'i aştığını kaydetti.

