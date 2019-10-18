FİNANS

New York borsası düşüşle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 26.996,98 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 kayıpla 2.997,52 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 8.153,72 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Çin'de açıklanan 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında kalması sonrasında piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, bu veri sonrasında Çin'in ABD karşısında elinin zayıfladığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
New York Borsası piyasalar

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