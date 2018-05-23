FİNANS

New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 00:13 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından, günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 178,88 puan (yüzde 0,72) düşüşle 24.834,41 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,57 puan (yüzde 0,31) azalışla 2.724,44 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,58 puan (yüzde 0,21) değer kaybıyla 7.378,46 puana düştü.

Oval Ofis'te bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin gidişatıyla ilgili bir soruya, "Hayır, memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz, daha gidecek çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapması öngörülen görüşmenin ertelenebileceğini bildirdi.

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abd ekonomi New York Borsası

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