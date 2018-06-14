New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının ardından günü kayıpla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 119,53 puan (yüzde 0,47) düşüşle 25.201,20 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,22 puan (yüzde 0,4) azalışla 2.775,63 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 8,09 puan (yüzde 0,11) değer kaybıyla 7.695,70 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), iki günlük haziran toplantısının ardından, politika faizi oranını yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkardığını duyurmuştu.

Fed yetkililerinin açıklamaları, 2018'de toplamda üç yerine dört faiz artışı yapılabileceğine işaret etti.

