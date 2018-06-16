New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'nin Çin'e yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başlayacağını açıklamasıyla haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 84,83 puan (yüzde 0,34) düşüşle 25.090,48 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 3,07 puan (yüzde 0,11) azalışla 2.779,42 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,66 puan (yüzde 0,19) değer kaybıyla 7.746,38 puana indi.

Haftalık bazda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,9 düşerken, Standard&Poor's 500 Endeksi değişmedi ve Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,3 yükseldi.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 50 milyar dolar değerindeki endüstri açısından önem taşıyan teknoloji ürünlerine yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağı duyurulmuştu.

