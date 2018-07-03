FİNANS

New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 20:30 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplarla günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 117,10 puan (yüzde 0,48) düşüşle 24.190,08 puana gerilerken, Standard&Poor's 500 Endeksi 12,50 puan (yüzde 0,46) azalışla 2.714,21 puana düştü.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 65,01 puan (yüzde 0,86) değer kaybıyla 7.502,67 puana geriledi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 1,2 düşerken, Apple hisseleri yüzde 1,7 ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 2,3 azaldı.

Yarın ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" olması nedeniyle kapalı olacak olan New York borsası, bu nedenle bugün yerel saatle 13.00'te (TSİ 20.00'da) kapandı.

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