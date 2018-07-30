FİNANS

New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 23:46 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 144,23 puan (yüzde 0,57) düşüşle 25.306,83 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,22 puan (yüzde 0,58) azalışla 2.802,60 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 106,99 puan (yüzde 1,38) değer kaybıyla 7.630,43 puana düştü.

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 2,1 gerilerken Facebook hisseleri yüzde 2,2 ve Netflix hisseleri yüzde 5,7 değer kaybetti.

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