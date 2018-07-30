New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 144,23 puan (yüzde 0,57) düşüşle 25.306,83 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,22 puan (yüzde 0,58) azalışla 2.802,60 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 106,99 puan (yüzde 1,38) değer kaybıyla 7.630,43 puana düştü.
E-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 2,1 gerilerken Facebook hisseleri yüzde 2,2 ve Netflix hisseleri yüzde 5,7 değer kaybetti.
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