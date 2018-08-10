FİNANS

New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 23:54 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ticaret gerginliklerinin yatırımcılarda yeniden endişe yaratmasıyla haftanın son işlem gününü satış ağırlıklı tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 196,09 puan (yüzde 0,77) düşüşle 25.313,14 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 19,90 puan (yüzde 0,7) azalışla 2.833,68 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi 52,67 puan (yüzde 0,67) değer kaybıyla 7.839,11 puana düştü.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,6 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,3 düşerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum için gümrük vergilerini iki katına çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Uzmanlar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari gerginliklerin yatırımcılarda endişe ve New York borsasında düşüşe neden olduğunu belirtiyor.

PARTNERDiyet zamanıDiyet zamanı
IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!
Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’daTürkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da

Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da

Onur Market'ten yeni mağaza

Onur Market'ten yeni mağaza

Trump, Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik vergilerini artırma talimatı verdi

Trump, Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik vergilerini artırma talimatı verdi

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

Diyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinci

Diyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinci

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.