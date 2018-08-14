New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın işlem gününü satış ağırlıklı tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 125,44 puan (yüzde 0,5) düşüşle 25.187,70 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,35 puan (yüzde 0,4) azalışla 2.821,93 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 19,40 puan (yüzde 0,25) değer kaybıyla 7.819,71 puandan kapandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Ankaralı sanayicilerden destek
'Manipülatif söylemlere karşı ekonomist ve uzmanlar tek ses oldu'
Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak
Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!
Borsa güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum