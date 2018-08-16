New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ticaret anlaşmazlığı nedeniyle günü düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 137,51 puan (yüzde 0,54) düşüşle 25.162,41 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 21,59 puan (yüzde 0,76) azalışla 2.818,37 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 96,78 puan (yüzde 1,23) değer kaybıyla 7.774,12 puandan kapandı.
Uzmanlar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ticaret anlaşmazlığının yatırımcılar için borsada büyük endişe yarattığını belirtiyor.
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