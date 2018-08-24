FİNANS

New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 76,62 puan (yüzde 0,3) düşüşle 25.656,98 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,84 puan (yüzde 0,17) azalışla 2.856,98 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,64 puan (yüzde 0,13) değer kaybıyla 7.878,46 puandan kapandı.

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