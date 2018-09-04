FİNANS

New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 23:56 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, bu haftanın ve eylül ayının ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 12,34 puan (yüzde 0,05) düşüşle 25.952,48 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,80 puan (yüzde 0,17) azalışla 2.896,72 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,29 puan (yüzde 0,23) değer kaybıyla 8.091,25 puana düştü.

New York borsası, ABD'de dün "Labor Day" (İşçi Günü) olması nedeniyle kapalıydı.

PARTNERGören inanamadı! Onu bu halde buldularGören inanamadı! Onu bu halde buldular
Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğizHisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz
Finans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara gerilediFinans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

e-Ticaret devi Amazon'dan rekor! 1 trilyon dolar

e-Ticaret devi Amazon'dan rekor! 1 trilyon dolar

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma imzalandı!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma imzalandı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıkladı! 500 milyon liralık destek geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıkladı! 500 milyon liralık destek geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz

Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz

Finans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara geriledi

Finans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara geriledi

Çukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandı

Çukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur

AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine üç teklif verildi (2)

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine üç teklif verildi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.