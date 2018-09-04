New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, bu haftanın ve eylül ayının ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 12,34 puan (yüzde 0,05) düşüşle 25.952,48 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,80 puan (yüzde 0,17) azalışla 2.896,72 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,29 puan (yüzde 0,23) değer kaybıyla 8.091,25 puana düştü.
New York borsası, ABD'de dün "Labor Day" (İşçi Günü) olması nedeniyle kapalıydı.
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