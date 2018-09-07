New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'nin Çin'e ek gümrük vergileri getirmesinin gündemde olduğunun bildirilmesiyle haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 79,33 puan (yüzde 0,31) düşüşle 25.916,54 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,37 puan (yüzde 0,22) azalışla 2.871,68 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,18 puan (yüzde 0,25) değer kaybıyla 7.902,54 puana düştü.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,2 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1 düşüş gösterdi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi haftalık bazda yüzde 2,55 düşerken, mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne getirilecek tarifelere ilaveten 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisinin daha kısa sürede uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

