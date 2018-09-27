New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini artırmasının ardından günü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 106,93 puan (yüzde 0,4) düşüşle 26.385,28 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi de 9,59 puan (yüzde 0,33) azalışla 2.905,97 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,11 puan (yüzde 0,21) kayıpla 7.990,37 puana düştü.

Fed, bugün politika faizini yüzde 1,75-2 aralığından yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti.

Fed'in yeni projeksiyonlara göre, üyelerin yıl sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 2,4 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, banka yetkililerinin, yılın geri kalanında bir kez daha faiz artırarak 2018'i toplam 4 faiz artışıyla tamamlama planını koruduğuna işaret etti.

