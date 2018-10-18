FİNANS

New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 23:20 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 327,23 puan (yüzde 1,27) düşüşle 25.379,45 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 40,43 puan (yüzde 1,44) azalışla 2.768,78 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 157,56 puan (yüzde 2,06) değer kaybıyla 7.485,14 puandan kapandı.

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New York Borsası

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