New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, günü düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 125,98 puan (yüzde 0,5) düşüşle 25.191,43 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,19 puan (yüzde 0,55) azalışla 2.740,69 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 31,09 puan (yüzde 0,42) değer kaybıyla 7.437,54 puandan kapandı.
THY ile DO&CO arasında yapılan anlaşma 15 yıl uzatılıyor
İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il
BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Audi e-tron teslimatları gecikecek
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum