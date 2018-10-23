FİNANS

New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 125,98 puan (yüzde 0,5) düşüşle 25.191,43 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,19 puan (yüzde 0,55) azalışla 2.740,69 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 31,09 puan (yüzde 0,42) değer kaybıyla 7.437,54 puandan kapandı.

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